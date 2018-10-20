طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي

تقدم الشيف هالة فهمي فى برنامجها سفرة وطبلية المذاع على قناة صدى البلد طريقة عمل عيش شامي فى الطاسة .
المقادير :
2 و نصف ملعقة صغيرة خميرة 1 ملعقة صغيرة سكر كوب ماء دافئ 2 كوب دقيق أبيض 1 كوب قمح كامل 1 ملعقة صغيرة ملح نصف كوب لبن دافئ 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون .
طريقة التحضير:
* تذوب الخميرة مع السكر في ماء دافئ وتترك لمدة 5 دقائق
* يخلط في العجان دقيق القمح الكامل والملح واللبن وزيت الزيتون ويضاف الدقيق الأبيض تدريجيا
* ثم تكور وتوضع في وعاء وتغطى وتترك تخمر لمدة ساعة حتى تضاعف حجمها
* ثم تقسم لثمان كرات وتوضع على سطح مبطن بالدقيق
* وتغطى وتترك لتخمر مرة أخرى من 10 إلى 15 دقيق
* تفرد كل قطعة على شكل دائري
* وتوضع في طاسة ساخنة على النار حتى تطهى جيدا ثم تقلب ليطهى الوجه الآخر
* وتوضع في طبق به فوطة وتغطى وتقدم
يمكنك مشاهدة فيديو عمل العيش الشامي من هنا .
المقادير :
2 و نصف ملعقة صغيرة خميرة 1 ملعقة صغيرة سكر كوب ماء دافئ 2 كوب دقيق أبيض 1 كوب قمح كامل 1 ملعقة صغيرة ملح نصف كوب لبن دافئ 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون .
طريقة التحضير:
* تذوب الخميرة مع السكر في ماء دافئ وتترك لمدة 5 دقائق
* يخلط في العجان دقيق القمح الكامل والملح واللبن وزيت الزيتون ويضاف الدقيق الأبيض تدريجيا
* ثم تكور وتوضع في وعاء وتغطى وتترك تخمر لمدة ساعة حتى تضاعف حجمها
* ثم تقسم لثمان كرات وتوضع على سطح مبطن بالدقيق
* وتغطى وتترك لتخمر مرة أخرى من 10 إلى 15 دقيق
* تفرد كل قطعة على شكل دائري
* وتوضع في طاسة ساخنة على النار حتى تطهى جيدا ثم تقلب ليطهى الوجه الآخر
* وتوضع في طبق به فوطة وتغطى وتقدم
يمكنك مشاهدة فيديو عمل العيش الشامي من هنا .