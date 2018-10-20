طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي

تقدم الشيف هالة فهمي فى برنامجها سفرة وطبلية المذاع على قناة صدى البلد طريقة عمل عيش شامي فى الطاسة .



المقادير :

2 و نصف ملعقة صغيرة خميرة 1 ملعقة صغيرة سكر كوب ماء دافئ 2 كوب دقيق أبيض 1 كوب قمح كامل 1 ملعقة صغيرة ملح نصف كوب لبن دافئ 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون .



طريقة التحضير:

* تذوب الخميرة مع السكر في ماء دافئ وتترك لمدة 5 دقائق



* يخلط في العجان دقيق القمح الكامل والملح واللبن وزيت الزيتون ويضاف الدقيق الأبيض تدريجيا



* ثم تكور وتوضع في وعاء وتغطى وتترك تخمر لمدة ساعة حتى تضاعف حجمها



* ثم تقسم لثمان كرات وتوضع على سطح مبطن بالدقيق



* وتغطى وتترك لتخمر مرة أخرى من 10 إلى 15 دقيق



* تفرد كل قطعة على شكل دائري



* وتوضع في طاسة ساخنة على النار حتى تطهى جيدا ثم تقلب ليطهى الوجه الآخر



* وتوضع في طبق به فوطة وتغطى وتقدم



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