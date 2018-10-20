ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم "السبت"، على مضيفه هدرسفيلد تاون في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويدخل ليفربول المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الثنائي تشيلسي ومانشستر سيتي صاحب نفس الرصيد.



وفي المقابل يقبع فريق هدرسفيلد تاون الذي يلعب في صفوفه محترفنا المصري (رمضان صبحي) في المرتبة الثامنة عشر برصيد 3 نقاط فقط، على الجانب الآخر النجم المصري محمد صلاح، جناح الريدز يحاول استعادة مستواه أمام هدرسفيلد من خلال التسجيل أو صناعة الأهداف.



ويأمل ليفربول في العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي أمام مانشستر سيتي سلبيًا بدون أهداف على ملعب أنفيلد.