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رياضة

فالنسيا يبحث عن الخروج من النفق المظلم أمام ليجانيس.. اليوم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:43 ص
فريق فالنسيا
فريق فالنسيا
محمد رشاد
يستضيف فالنسيا منافسه ليجانيس اليوم السبت على ملعب الميستايا في إطار مباريات الإسبوع التاسع من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويسعى الخفافيش للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، منتشيا بتعادله الأخير أمام برشلونة حامل لقب النسخة الماضية، بينما يحتل ليجانيس المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز على رايو فاليكانو في الجولة الأخيرة.
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