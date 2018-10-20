التسلسل الزمني للإجراءات السعودية في قضية جمال خاشقجي.. انفوجراف

نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر" التسلسل الزمني الذي جرت خلاله الإجراءات والقرارات السعودية المتعلقة بقضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.



وأظهر التسلسل أن السعودية أرسلت في 6 أكتوبر فريقًا إلى تركيا للتحقيق في ملابسات وفاة خاشقجي، وفي 11 أكتوبر تم تشكيل فريق مشترك من المحققين السعوديين والأتراك وسُمح بتفتيش القنصلية السعودية ومنزل القنصل.



وفي 14 أكتوبر، أمر الملك سلمان النائب العام السعودي بفتح تحقيق في القضية، واستجواب عدد من المشتبه بهم بناء على معلومات السلطات التركية.



وكشفت التحقيقات الاولية أن المناقشات بين خاشقجي ومن قابلوه في القنصلية أدت إلى وقوع شجار واشتباك بالأيدي أدى إلى وفاته.



وأُعلن في 19 أكتوبر إجراء تحقيق مع 18 موقوفًا على ذمة القضية للوقوف على الحقائق كافة وإعلانها ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.



واليوم في 20 أكتوبر أصدر الملك سلمان توجيهًا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وإعفاء عدد من المسئولين الذين تندرج المهمة ضمن مسئوليتهم العامة، استمرارًا لنهج السعودية في ترسيخ أسس العدل.