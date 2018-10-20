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برلمان

الهضيبي: ألف جنيه فقط للترشح لانتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:57 م
الدكتور ياسرالهضيبي
الدكتور ياسرالهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد
معتز الخصوصى
صرح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد أصدر قرارا اليوم 20/10/ 2018 رقم 488 لسنة 2018، أنه بعد الاطلاع على القرار رقم 486 الصادر بتاريخ 17 10 2018 وتشجيعا لشباب الحزب على الترشح لانتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية قرر ... 

مادة (1): تقديم مساهمة بمبلغ ألف جنيه فقط للترشح سكرتارية الهيئة الوفدية بدلا من ثلاثة آلاف جنيه

مادة ( 2): ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ،ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات

وكان قد أعلن الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قرر فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب اليوم السبت، وذلك لمدة 6 أيام على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر المقبل.

وكان حزب الوفد قد أعلن فى وقت سابق عن تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا للحزب لتجرى فى نوفمبر 2018 بدلا من أبريل 2019.

وتعتبر الهيئة العليا لحزب الوفد أعلى هيئة فى الحزب طبقا للائحته الداخلية، وصاحبة الكلمة العليا داخل الحزب فى اتخاذ أى قرارات داخلية، ويبلغ عدد مقاعد هذه الهيئة العليا 50 مقعدا يضاف لها رئيس الحزب لتصبح 51 مقعدا، ويقوم بعد ذلك أعضاء الهيئة العليا الـ51 المنتخبين باختيار أعضاء المكتب التنفيذى والذين يضمون سكرتير عام الحزب و6 سكرتارية مساعدين و5 نواب لرئيس الحزب وأمين صندوق للحزب وأمين صندوق مساعد.
الهضيبي: ألف جنيه فقط للترشح لانتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية
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