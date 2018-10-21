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محافظات

استبعاد رئيس قسم الأشعة بمستشفى فاقوس بالشرقية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
وائل شاهين
قرّر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إعفاء رئيس قسم الأشعة بمستشفي فاقوس المركزى من منصبه، لتغيبه عن العمل وضعف مستوى الإشراف، ووجود العديد من السلبيات بالقسم لم تتم معالجتها من الزيارة السابقة، وكلف مدير المستشفى بسرعة اختيار رئيس للقسم والإفادة كتابيًا بذلك.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة له لمستشفي فاقوس المركزى، يرافقه الدكتور أحمد عبد الحكيم عضو المكتب الفني ، ومحمود عبد الفتاح المسئول الإعلامي بمكتب وكيل الوزارة.

كما وجّه وكيل الوزارة بمعالجة أرضيات غرفة الأشعة العادية، وتنظيم الأرشيف الخاص بأفلام الأشعة، ونقل بعض الدواليب الموجودة داخل غرف الأشعة لمكان آخر.

ومرَّ وكيل الوزارة علي أقسام "الطوارئ والاستقبال ، وقسم الأشعة ، والعناية المركزة ، والحضانات ، والغسيل الكلوي ، ومبني الطوارئ" الجديد وتبين معالجة بعض السلبيات السابقة بقسم الاستقبال.

كما وجه وكيل الوزارة بوضع فواصل داخل غرفة العناية المركزة للفصل بين تواجد الأطباء وغرفة الكشف، كما كلف مدير الإدارة الصحية بفاقوس والمتواجد أثناء المرور بتوفير مكان بالإدارة لنقل جميع الرواكد الموجودة بالمستشفي إليه، ووجه بنقل جهاز تكييف داخل غرفة بقسم الحضانات للحفاظ علي درجة حرارة مناسبة للأجهزة الطبية.

كما تلاحظ وجود بعض السلبيات خاصة بمخارج الأكسجين بقسم العناية المركزة بمبني الطوارئ الجديد، وكلف وكيل الوزارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية بمراجعة ما تم استلامه من المقاول الذي قام بتشطيب وتجهيز بعض الأماكن بالمبني في الخطة الاستثمارية 2009 /2010، وتكليف مدير إدارة التخطيط بمتابعة ذلك والعرض.
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استبعاد رئيس قسم الأشعة بمستشفى فاقوس بالشرقية

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