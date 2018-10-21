ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تحرير 429 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:59 م
صدى البلد
يوسف رجب
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إنه فى إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة، وتم تحرير 429 محضر مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين فى النصف الأول من أكتوبر الجارى.

وأوضح الهجان، بأن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق شملت 257 مخالفة منها 185 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 11 مخالفة عدم صلاحية السلع المعروضة وتشغيل بدون ترخيص، 9 مخالفات ذبح خارج مجازر المحافظة، 33 مخالفة سلع مجهولة المصدر وبيع بدون فواتير، 8 مخالفات بيع بأزيد من السعر وغش وتدليس واسطوانات بوتاجاز، 11 مخالفة تجار تموينيين.

وفى مجال المخابز والمطاحن، أوضح الهجان، بأن الحملات نجحت فى تحرير 172 مخالفة منها 92 تشغيل بدون ترخيص، 23 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، 24 مخالفة توقف عن العمل، 6 مخالفات تهريب وتجميع، 10 مخالفات بيع بأزيد من السعر، 3 مخالفات عدم تثبيت لوحات استرشادية بمواصفات رغيف الخبز، بالإضافة إلى 14 مخالفة أخرى متنوعه.

وأضاف محافظ قنا، بأن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط طن و700 كيلو سكر، طن و500 كيلو ملح، طن أرز، طن بقوليات، 850 كيلو دقيق بلدى قبل بيعها فى السوق السوداء، كما تم ضبط طنين من علف الدواجن، 262 جالون دهانات، 750 كيلو منظفات غير صالحة، بالإضافة الى 300 كرتونة لانشون 100 كرتونة سمن، 36 كيلو لحوم بلدية وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
loading...

ترشيحاتنا

ننشر كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن حالة الطوارئ

رسالة حلا شيحة لشقيقتها هنا بعد زواجها من أحمد فلوكس.. صور

خبير أرصاد: أمطار ورياح مثيرة للرمال على معظم الأنحاء الأسبوع الجاري

ننشر قيمة عقد الرعاية الأسطورى بين الأهلى وبرزنتيشن

ممدوح حمزة يحيى تركيا وينتقد الإعلام المصرى ونشطاء يهاجمونه.. صور

استعدادات في مطار القاهرة لنقل رحلات مصر للطيران إلى مبنى الركاب 2

صحف السعودية تبرز إشادات مصر والبحرين والإمارات بتوجيهات الملك سلمان.. المملكة توجه صفعة قوية للمتربصين بعد وفاة خاشقجي.. ونيابتها تعطي درسا لا ينسى لكل الأوساط

رسميا.. إيقاف حسن معاذ عامين بعد الاعتداء على عبدالغني بالدوري السعودي

سعر الذهب اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018

تخلصى من الشعر الأبيض بهذه الطريقة الطبيعية

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

شاهد.. هنا شيحة بإطلالتين مختلفتين خلال كتب كتابها على أحمد فلوكس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

فيديو

برلماني: تشكيل لجنتين لبحث زيادة أجور الموظفين.. فيديو
تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو
الزراعة: نعمل على تطوير الاستزراع السمكي.. فيديو
أسر مصابي يناير يستغيثون بالرئيس ..الدولة منحتهم عقارا بالتجمع في 2012 وتطالبهم باخلائه اليوم.. 40 أسرة تواجه شبح الرصيف.. الأهالي: مستعدون ندفع ثمن الشقق بس بلاش الطرد.. فيديو
برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟