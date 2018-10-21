تحرير 429 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إنه فى إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة، وتم تحرير 429 محضر مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين فى النصف الأول من أكتوبر الجارى.



وأوضح الهجان، بأن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق شملت 257 مخالفة منها 185 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 11 مخالفة عدم صلاحية السلع المعروضة وتشغيل بدون ترخيص، 9 مخالفات ذبح خارج مجازر المحافظة، 33 مخالفة سلع مجهولة المصدر وبيع بدون فواتير، 8 مخالفات بيع بأزيد من السعر وغش وتدليس واسطوانات بوتاجاز، 11 مخالفة تجار تموينيين.



وفى مجال المخابز والمطاحن، أوضح الهجان، بأن الحملات نجحت فى تحرير 172 مخالفة منها 92 تشغيل بدون ترخيص، 23 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، 24 مخالفة توقف عن العمل، 6 مخالفات تهريب وتجميع، 10 مخالفات بيع بأزيد من السعر، 3 مخالفات عدم تثبيت لوحات استرشادية بمواصفات رغيف الخبز، بالإضافة إلى 14 مخالفة أخرى متنوعه.



وأضاف محافظ قنا، بأن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط طن و700 كيلو سكر، طن و500 كيلو ملح، طن أرز، طن بقوليات، 850 كيلو دقيق بلدى قبل بيعها فى السوق السوداء، كما تم ضبط طنين من علف الدواجن، 262 جالون دهانات، 750 كيلو منظفات غير صالحة، بالإضافة الى 300 كرتونة لانشون 100 كرتونة سمن، 36 كيلو لحوم بلدية وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.