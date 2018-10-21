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برلمان

إرجاء الموافقة على قانون مزاولة مهنة الطب لعدم اكتمال النصاب القانوني بالبرلمان

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:35 م
رئيس الوزراء فى البرلمان
رئيس الوزراء فى البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قرر مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، إرجاء الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة العامة باعتبار أن القانون من القوانين المكملة للدستور.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال إن البرلمان سينظر بدور الانعقاد الرابع، عددا من القوانين المتعلقة بالتعليم، والتى تتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإصلاح وتطوير العملية التعليمية فى مصر.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، حيث أكد على أن هذا الاتجاه يتماشى مع الدولة المصرية فى الاهتمام بالتعليم، والاستثمار فيه، مؤكدا أنه "استثمار طويل الأجل يمنح للأجيال القادمة تعليما أفضل ويحقق مردودا أفضل".
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