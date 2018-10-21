ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب منتخب الصالات يشكر الجبلاية بعد إنجاز برونزية أولمبياد الأرجنتين

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:21 م
هشام صالح ونادر رشاد
هشام صالح ونادر رشاد
يسري غازي
وجه نادر رشاد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة على الدعم اللامتناهي الذى تلقاه فراعنة الصالات فى أولمبياد الشباب بالأرجنتين.

قال رشاد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": مجلس الجبلاية قام بدعم منتخب الصالات ومساندة الجهاز الفنى بشكل كبير وتم تكريم جميع العناصر اليوم والحصول على وعود بصرف مكافآت مالية بعد تحقيق الإنجاز بحصد أول ميدالية أوليمبية فى تاريخ كرة الصالات بمصر.

كان منتخب فراعنة الصالات توج بقيادة هشام صالح بالميدالية البرونزية عقب تحقيق الفوز على الأرجنتين بنتيجة 5/ 4 فى نهائيات أولمبياد الشباب الذى اقيم فى الأرجنتين مؤخرا.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. طالب يشهر مسدسا في وجه مُدرسة داخل الفصل بفرنسا

أول تعليق من نتنياهو على قرار ملك الأردن بشأن ملحقي الباقورة والغمر

تصريحات نارية لـ البنزرتي عقب إقالته من قيادة المنتخب التونسي

شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

الخطيب: سعداء بإصرار برزنتيشن على عقد رعاية الأهلي

هالة زايد: توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين مواطن.. فيديو

الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي وبن سلمان لم يكن على دراية بالواقعة

سالم عبدالجليل يفجر مفاجأة حول الإجماع على فرضية النقاب

أسرة هارب من قضية قتل تهاجم قوات الأمن وتحطم سيارة شرطة في قنا

لجنة خاصة بالبرلمان لنظر اعتراض الرئيس على مشروع قانون التجارب السريرية

شاهد.. لحظة توقيع أحمد فلوكس وهنا شيحة على وثيقة الزواج

حازم إمام يعود إلى اجتماعات اتحاد الكرة بعد غياب شهرين لاعتراضه على آجيري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

فيديو

المؤرخ وسيم السيسي يكشف سر تسمية مصر بـ أم الدنيا ..فيديو
محسن صلاح يكشف الهدف الرئيسى من قيام مصر ببناء سد فى تنزانيا
محافظ أسيوط: تخطينا المستهدف من حملة 100 مليون صحة.. فيديو
محافظ أسوان: دعوة 26 مستشارا ثقافيا أجنبيا لحضور تعامد الشمس .. فيديو
إسلام وهبة يوضح الهدف من المنتدى الثاني للسجون المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟