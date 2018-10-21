مدرب منتخب الصالات يشكر الجبلاية بعد إنجاز برونزية أولمبياد الأرجنتين

وجه نادر رشاد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة على الدعم اللامتناهي الذى تلقاه فراعنة الصالات فى أولمبياد الشباب بالأرجنتين.



قال رشاد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": مجلس الجبلاية قام بدعم منتخب الصالات ومساندة الجهاز الفنى بشكل كبير وتم تكريم جميع العناصر اليوم والحصول على وعود بصرف مكافآت مالية بعد تحقيق الإنجاز بحصد أول ميدالية أوليمبية فى تاريخ كرة الصالات بمصر.



كان منتخب فراعنة الصالات توج بقيادة هشام صالح بالميدالية البرونزية عقب تحقيق الفوز على الأرجنتين بنتيجة 5/ 4 فى نهائيات أولمبياد الشباب الذى اقيم فى الأرجنتين مؤخرا.