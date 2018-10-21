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أخبار العالم

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر الهجمات التي استهدفت مراكز الاقتراع في كابول

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
ا ش ا
أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت الهجمات التي استهدفت مراكز الاقتراع بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية /واس/ اليوم الأحد على تجديد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
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