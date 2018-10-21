هيئة النظافة بالجيزة: نقوم بتكثيف الجهود للتخلص من مشكلة القمامة

قال يحيى فايد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، إن الهيئة تقوم بتكثيف الجهود للتخلص من مشكلة القمامة التي تواجهه عدد كبير من السكان، تبعا لإرشادات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الخاصة بفرع كفاءة نظافة الأحياء.





وأوضح فايد خلال لقاء تلفزيوني على فضائية دي إم سي، أن المحافظة قامت بدعم الهيئة بأربع مكنسات لتقوم بتمشيط وتنظيم الشوارع العامة، مؤكدا أنها تعمل بكفاءة أكثر من 100 عامل نظافة.





وأشار رئيس هيئة النظافة، إلي أنهم يسعون لتعويض نقص العمالة داخل الهيئة بدفع أجر يومي لهم.





وتابع، أن منظومة الشكاوي التي أنشأها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ساعدت على كشف تجمع وتراكم القمامة، التي يصعب حصرها وحلها في يوم.