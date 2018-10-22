قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النمل واحد من الحشرات التي لا يجوز قتلها بغير سبب.



وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال « حكم قتل النمل الموجود في البيوت؟»، أنه إذا كان النمل أصبح منتشرا مؤذيًا فلا مانع من قتله درءًا لمفسدته أما إذا كان لا يؤذينا فنتركه، وقد أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة».



وأشار الى أن قتل النمل لا ينطبق بشكل كامل على قوله تعالى { مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا }، حيث أن المؤمن بطبعه رحيم يتعايش مع الكون فلا يبدأ بالإيذاء ولا بالقتل مع وجود المسبب لهذا أما إذا كان النمل منتشرا ومؤذيًا فلا مانع من قتله.