ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم قتل النمل الموجود في البيوت

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:22 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النمل واحد من الحشرات التي لا يجوز قتلها بغير سبب.

وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال « حكم قتل النمل الموجود في البيوت؟»، أنه إذا كان النمل أصبح منتشرا مؤذيًا فلا مانع من قتله درءًا لمفسدته أما إذا كان لا يؤذينا فنتركه، وقد أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة».

وأشار الى أن قتل النمل لا ينطبق بشكل كامل على قوله تعالى { مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا }، حيث أن المؤمن بطبعه رحيم يتعايش مع الكون فلا يبدأ بالإيذاء ولا بالقتل مع وجود المسبب لهذا أما إذا كان النمل منتشرا ومؤذيًا فلا مانع من قتله.
loading...

ترشيحاتنا

خلفان : هجوم الكونجرس على السعودية وقاحة وقلة أدب

Infinix تنافس بـ ZERO 5 PRO..المواصفات والسعر .. فيديو وصور

انتحار اسكتلندية داخل محبسها بسبب سوء المعاملة.. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

لحظة خروج قطار فائق السرعة عن مساره بتايوان.. فيديو صادم

التربية والتعليم السورية: استئجار منازل وتحويلها لمدارس.. فيديو

سفير مصر السابق لدى تنزانيا: سد ستيجليرز نقلة عملاقة لتوفير الطاقة الكهرومائية

سقوط عصابة هم هم.. يحضرون حفلات الأوبن بوفيه ويسرقون متعلقات الضيوف الثمينة

كواليس استقالة علي ماهر من تدريب سموحة

مصطفى بكري يكشف أسباب زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للسودان..فيديو

مختار مختار يستبعد رباعي الإنتاج الحربي من مواجهة الزمالك في كأس مصر

استجابة لـ صدى البلد.. محافظ الشرقية يوجه بحل أزمة أعمدة الإنارة بين أبو نجاح وشنبارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

فيديو

نصر سالم: تدريبات حماة الصداقة 3 ترفع من كفاءتنا القتالية.. فيديو
المظلات المصرية والروسية تنفذ عمليات إسقاط وإبرار جوي.. فيديو
داعية: ندوة الأزهر ترد على المفاهيم المغلوطة عن الإسلام .. فيديو
أحد أبطال عملية الحفار بحرب أكتوبر يروي كواليسها .. فيديو
التربية والتعليم السورية: استئجار منازل وتحويلها لمدارس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟