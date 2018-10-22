قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النمل واحد من الحشرات التي لا يجوز قتلها بغير سبب.
وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال « حكم قتل النمل الموجود في البيوت؟»، أنه إذا كان النمل أصبح منتشرا مؤذيًا فلا مانع من قتله درءًا لمفسدته أما إذا كان لا يؤذينا فنتركه، وقد أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة».
وأشار الى أن قتل النمل لا ينطبق بشكل كامل على قوله تعالى { مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا }، حيث أن المؤمن بطبعه رحيم يتعايش مع الكون فلا يبدأ بالإيذاء ولا بالقتل مع وجود المسبب لهذا أما إذا كان النمل منتشرا ومؤذيًا فلا مانع من قتله.
وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال « حكم قتل النمل الموجود في البيوت؟»، أنه إذا كان النمل أصبح منتشرا مؤذيًا فلا مانع من قتله درءًا لمفسدته أما إذا كان لا يؤذينا فنتركه، وقد أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة».
وأشار الى أن قتل النمل لا ينطبق بشكل كامل على قوله تعالى { مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا }، حيث أن المؤمن بطبعه رحيم يتعايش مع الكون فلا يبدأ بالإيذاء ولا بالقتل مع وجود المسبب لهذا أما إذا كان النمل منتشرا ومؤذيًا فلا مانع من قتله.