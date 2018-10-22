مد عرض فيلم الرحلة في سينما إمباير متروبوليس سوفيل ببيروت لمدة أسبوعين

قررت شركة MAD Solutions الموزعة لفيلم "الرحلة" استمرار إطلاق الفيلم تجاريًا في سينما إمباير متروبوليس سوفيل ببيروت لمدة أسبوعين وحتى 31 أكتوبر، , ذلك بعد أيام قليلة من فوز الفيلم بجائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثلة لبطلته زهراء غندور، من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.



كان فيلم الرحلة قد انطلق تجاريًا في سينما إمباير متروبوليس سوفيل في 4 أكتوبر الماضي ويشارك الفيلم حاليًا في الدورة الخامسة من أيام فلسطين السينمائية.



كانت وزارة الثقافة العراقية أعلنت عن تمثيل الفيلم للعراق في جوائز الأوسكار 2019 في فئة أفضل فيلم أجنبي، وحصل الفيلم على تنويه خاص من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر، وسبق ذلك العرض الأول للفيلم بالأردن في الدورة الـ 24 من مهرجان الفيلم الفرنسي العربي، وضمن منافسته في مهرجان مسقط السينمائي الدولي فاز الفيلم بجائزتي لجنة التحكيم وأفضل ممثلة، كما حصل أيضًا على جائزة لجنة التحكيم في عرضه الأول بمصر بـمهرجان شرم الشيخ السينمائي، بالإضافة لجائزتين من مهرجان السينما العربية بباريس وهما الجائزة الكبرى لـمعهد العالم العربي لفيلم الرحلة للمخرج محمد الدراجي وجائزة أفضل ممثلة لـزهراء الغندور.



وتدور أحداث الرحلة في بغداد عام 2006، حيث تستعد سارة للقيام بفعل مرعب إنسانياَ، إلا أن مواجهة غير متوقعة وغريبة تمنحها فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري.



الرحلة من بطولة زهراء غندور وأمير جبارة ومن تأليف إيزابيل ستيد ومحمد الدراجي الذي يتولى إخراجه أيضًا، ومن إنتاج HUMAN FILM والمركز العراقي للفيلم المستقل (IIFC) بالتعاون مع LIONCEAU FILMS وIRAQ AL-RAFIDAIN وشبكة الإعلام العراقي (IRAQI MEDIA NETWORK)، وحصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق وصندوق دعم السينما العالمية - المركز الوطني للسينما، التابع لـوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، المعهد الفرنسي وصندوق هولندا للفيلم. ودعم للتطوير من صندوق سند (مهرجان أبوظبي السينمائي) و SCREEN YORKSHIRE ، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.