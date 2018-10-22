فيتوتشيني بالكريمة والدجاج على الطريقة الإيطالية

نقدم لكم خطوات عمل الفيتوتشيني بالكريمة والدجاج على الطريقة الايطاليه من الشيف غادة عاطف أكلة سريعة وسهلة التحضيرويقبل عليها الأطفال الصغار والكبار.



المقادير

عبوة مكرونة فيتوتشيني

7 صدور دجاج مخلية ومقطعة شرائح

كوب كريمة طبخ

كوب مرق دجاج

كوب مشروم طازج مقطع شرائح

جبن شيدر وموتزاريلا

ملح وفلفل أسود وبهارات.

250 جرام زبدة.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة عسل

ملعقة زيت زيتون

طريقة التحضير

نضع إناء به ماء على النار وعندما تسخن نضيف المكرونة ورشة من الملح والفلفل الأسود والزيت ونقلبها باستمرار حتى لا تلتصق بالإناء ثم نخرجها من الماء ونصفيها ونتركها جانبا.



وخلال سلق المكرونة في الماء نحضر الدجاج ونتبله بالعسل والبهارات وزيت الزيتون.



ونحضر مقلاة ونضع بها زيت الزيتون ونضيف المشروم ونقلبهم حتى يتغير لونه ثم نضيف صدور الدجاج ونقلبها حتى تطيب.

نضع الزبدة والثوم في مقلاة على النار ونقلبهم، ثم نضيف عليهم كريمة الطبخ ومرق الدجاج وبعض الجبن الشيدر ونقلبهم حتى تزداد سماكة ونضع الجبنة الموتزاريلا وبهذا يصبح صوص الفريدو جاهزا.



نحضر المكرونة المسلوقة ونضعها في الصوص ونقلبها جيدا ونضيف لها الملح والبهارات.ويقدم وبالهنا والشفا