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رياضة

صحف إيطاليا تبرز عودة رونالدو لمسرح أولد ترافولد

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
إسراء أشرف
تصدر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، قبل مواجهة فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره يوفنتو، في مواجهة نارية، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يشارك رونالدو مع يوفنتوس أمام فريقه الأسبق الشياطين الحُمر، بعدما انتهى الإيقاف الذي حصل عليه لمباراة واحدة، حيث تلقى بطاقة حمراء في الجولة الأولى أمام فالنسيا الإسباني، حرمته من المشاركة أمام فريق يانج بويز بالجولة الثانية والماضية.

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" عنوانًا: "المباراة الكبيرة.. قشعريرة في الأولد ترافورد، هناك مانشستر ويوفنتوس".

- رونالدو اللاعب السابق يتحدى مورينيو وبوجبا.. وقال عن مواجهة مانشستر: "أنا مثال داخل الملعب وخارجه.. إذا سجلت لن أحتفل".

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت": "عرض مورينيو ورونالدو، رونالدو يعود للأولد ترافورد: أنا مثال، إذا سجلت لن أحتفل".

بينما عنونت صحيفة "توتو سبورت": "دوري الأبطال مواجهة في مانشستر مع توقيع رونالدو"
- رونالدو.. كلمات القائد واحترام مانشستر يونايتد
- مباراة حاسمة في دوري الأبطال.. وماندزوكيتش يغيب عن يوفنتوس للإصابة.

وأسفرت القرعة عن وقوع مانشستر يونايتد ويوفتوس في المجموعة الثامنة بجانب كل من فالنسيا الإسباني، ويانج بويز السويسري.

ويتربع يوفنتوس على عرش المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل يانج بويز المركز الأخير بلا أي نقاط.
صحف إيطاليا تبرز عودة رونالدو لمسرح أولد ترافولد
صحف إيطاليا تبرز عودة رونالدو لمسرح أولد ترافولد
صحف إيطاليا تبرز عودة رونالدو لمسرح أولد ترافولد
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