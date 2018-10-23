منح مكافأة للعاملين بمركز الرعاية الصحية بالعريش

قرر الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، منح العاملين بمركز الرعاية الصحية الأساسية بوسط مدينة العريش مكافأة مالية لجهودهم في تقديم أفضل خدمة صحية للمترددين على المركز.



جاء ذلك خلال زيارته للمركز للاطمئنان على أفراد الفريق الصحي، كما شملت الجولة زيارة لإدارة الصحية بالعريش والقومسيون الطبي العام.



وتم تكليف ادارة التخطيط بالمديرية بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير برفع مساحة وحدة الغسيل الكلوي من الدور الرابع الى الدور الأرضي وعمل التصور الهندسي النهائي لها، مؤكدًا على ضرورة العمل على قدم وساق للانتهاء من التقرير والوفاء بجميع الوعود من أجل مصلحة المريض.



وفي ختام جولته قام بالمرور على الإدارات والأقسام بديوان عام مديرية الصحة لمتابعة سير العمل وقرر صرف مكافأة للأستاذة صالحة عبد الفتاح بإدارة الكلي الصناعي للجهد المتميز.