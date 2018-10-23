ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أريانا غراندي تحيي ذكرى ماك ميلر بهذه الطريقة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:24 م
اريانا غراندي
اريانا غراندي
شروق إبراهيم
أحيت المغنية الأمريكية أريانا غراندي ذكرى حبيبها السابق المغني الامريكي ماك ميلر الذي توفي في سبتمبر الماضي اثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

ونشرت اريانا فيديو لماك ميلر – الذي رحل عن عمر يناهز 26 عامًا- من حفل الأوسكار الماضي الذي اقيم في شهر كارس وهو يرتدي بدلة توكسيدو سوداء ويبتسم للكاميرا.

جدير بالذكر أن أريانا انفصلت عن خطيبها بيتي ديفيدسون لا زالت تحبه كثيرًا ولكن هناك بعض الأمور التي أدت إلى انفصالهما أكبر من حبهما، مثل وفاة حبيب أريانا السابق المغني الأمريكي ماك ميلر الذي كان بمثابة نقطة الانهيار لعلاقتهما التي لم تستمر طويلًا.

وارتبطت أريانا بــ"بيتي" في شهر مايو الماضي ثم تمت خطوبتهما في يونيو وبدأ الثنائي التحضير لحفل زفافهما الذي كان من المقرر إقامته العام المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

العثور على حطام أقدم سفينة في تاريخ البشرية.. فيديو

نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء

هكذا علقت شذى على إلغاء حفل زفاف مي حلمي ومحمد رشاد

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

شاهد.. انطلاق مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018 بالسعودية

عائلة مي حلمي تمنعها من استخدام هاتفها لهذا السبب

شاهد في قضية أنصار بيت المقدس يروي تفاصيل عملية إفطار رمضان بأبو صوير

الكهرباء: تحويل العدادات القديمة إلى ذكية تدريجيا في غضون 10 سنوات

في عيد ميلاده.. سر انفصال كمال أبو رية وماجدة زكي

وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من آلام أسفل الظهر والركبتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

سفير روسيا بالقاهرة: السيسي وبوتين بحثا استئناف الرحلات الروسية بكامل طاقتها
نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء
سفير روسيا: السيسي وبوتين بحثا تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية
سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟