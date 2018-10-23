أريانا غراندي تحيي ذكرى ماك ميلر بهذه الطريقة

أحيت المغنية الأمريكية أريانا غراندي ذكرى حبيبها السابق المغني الامريكي ماك ميلر الذي توفي في سبتمبر الماضي اثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات.



ونشرت اريانا فيديو لماك ميلر – الذي رحل عن عمر يناهز 26 عامًا- من حفل الأوسكار الماضي الذي اقيم في شهر كارس وهو يرتدي بدلة توكسيدو سوداء ويبتسم للكاميرا.



جدير بالذكر أن أريانا انفصلت عن خطيبها بيتي ديفيدسون لا زالت تحبه كثيرًا ولكن هناك بعض الأمور التي أدت إلى انفصالهما أكبر من حبهما، مثل وفاة حبيب أريانا السابق المغني الأمريكي ماك ميلر الذي كان بمثابة نقطة الانهيار لعلاقتهما التي لم تستمر طويلًا.



وارتبطت أريانا بــ"بيتي" في شهر مايو الماضي ثم تمت خطوبتهما في يونيو وبدأ الثنائي التحضير لحفل زفافهما الذي كان من المقرر إقامته العام المقبل.

