الخشت: ندعو إلى تطوير العلوم الإنسانية والاهتمام بها

طالب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتطوير علوم الدين والعلوم الإنسانية أيضا كعلم النفس والاجتماع، مثل علوم التفسير والفقه.



وأوضح الخشت، على هامش ندوة مشتركة نظمتها جامعة القاهرة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعنوان "تفكيك الفكر المتطرف"، أن الجماعات المتطرفة تدعو إلى السمع والطاعة خلافًا لما جاء في كتاب الله العظيم.



يذكر أن جامعة القاهرة قد نظمت اليوم، ندوة مشتركة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعنوان "تفكيك الفكر المتطرف"، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وعدد من الأئمة بوزارة الأوقاف.