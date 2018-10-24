أسرار رجيم جنيفر انيستون المعتدل

مازالت النجمة جينفر أنيستون تحتفظ بكامل حيويتها وشبابها ورشاقتها بالرغم من بلوغها 49 عاما، مما أثار جدل الكثير من محبيها وجمهورها الكبير، وقدم موقع "healthyceleb" أسرار من رجيم جينفر أنيستون، موضحا أنه رجيم معتدل وغير قاسى، ويعتمد نظام رجيم جنيفر أنيستون بشكل كبير على الأكلات الصحية، وتتناول شرائح اللحم 3 مرات فى الأسبوع، وتفضل الوجبات قليلة الكربوهيدرات أما أكلتها المفضلة فهى سمك السلمون.



- تفاصيل نظام رجيم جنيفر أنيستون

تبدأ النجمة يومها بشرب الماء الساخن الذى يحتوى على القليل من الليمون فى الصباح، ثم تشرب فنجان قهوة بالستيڤيا السكرية مع حليب قليل الدسم.



- وجبة الإفطار

يعتمد رجيم جنيفر أنيستون على مشروب البروتين Protein shake الذى يتضمن عصير الكرز والموز مع قطرة واحدة من الستيفيا والحليب باللوز والشوكولاتة وبيتيد الكولاجين أو حبوب الكولاجين المتحلل مع بعض الكاكاو.



- مشروب البروتين

بعد ساعات قليلة من مشروب البروتين تتناول بيضة مسلوقة كوجبة خفيفة فى منتصف الصباح.



- وجبة الغداء

تتناول على الغداء سلطة التونة بالعدس والخيار مع زيت الزيتون، أو صلصة الصويا.



- وجبة خفيفة فى المساء

إذا شعرت بالجوع بعد ساعات قليلة من تناول الغداء تحصل على القليل من الحساء أو الجبن.



- وجبة العشاء

تتناول الدجاج المشوى مع صلصة البيستو والكوسا كما تطبخ مكرونة كاربونارا كل أسبوعين.