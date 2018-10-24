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منوعات

فقس 60 سلحفاة من نوع نادر على شاطئ دو ليرو الفرنسي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
أرشيفية لسلاحف صغيرة
أرشيفية لسلاحف صغيرة
أ ش أ
شهد الشاطئ الساحلى الفرنسي "دو – ليرو" فقس 60 سلحفاة من النوع النادر، والتي تعيش في البحار الدافئة والمهددة بالانقراض، طبقا لما أذاعته شبكة السلحفاة البحرية المتخصصة فى حماية السلحفاة على صفحتها بـ"فيس بوك".

وأوضحت "كورالي – بالمى" المسؤولة عن المحافظة على السلحفاة البحرية أنه تم إعادة الصغار مرة أخرى إلى البحر، أما البيض الذي لم يفرخ فقد تم أخذه لإجراء الأبحاث عليه في المركز.

ويعد هذا الحدث النادر فى نوعه مهما فى حماية السلحفاة البحرية المهددة بالانقراض من قبل الصيادين الذين يأخذونها في شباك الصيد والتلوث البحري أو استغلال بعض الأشخاص الذين يتناولون بيض ولحم سلحفاة البحري.
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