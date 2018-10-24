8 مؤثرات على حركة المرور خلال الذروة الصباحية

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى ٨ مؤثرات على حركة المرور وهي:
- كثافات بمنزل كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة والمتجه للزمالك.
- كثافات بمحور الثورة المتجه لمصر الجديدة.
- أتوبيس معطل بالاتوستراد بصقر قريش المتجه لمطلع الدائرى.
- اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة أسفل الفنجرى المتجه للعباسية ووجود مصاب.
- أتوبيس معطل بشارع شبرا مع أحمد بدوى المتجه لوسط البلد.
- كثافات بالكورنيش القادم من روض الفرج حتى ماسبيرو.
- كثافات القادم من كوبرى التعمير ومتجه للحرفيين وكذا بشارع الخليفة القاهرة نتيجة منطقة الأعمال.
- كثافات أعلى كوبرى أكتوبر القادم من الشرق والمتجه لوسط البلد والجيزة.
وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.
وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية.