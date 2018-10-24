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حوادث

ضبط عصابة الشيطان للاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:53 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
القت مباحث القليوبية القبض على شخص يدعى " الشيطان " زعيم أحد التشكيلات العصابية بشبرا الخيمة واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط كل من محمد ع ح وشهرته "الشيطان" 17 عام عاطل وإيهاب ع س 30 عاما عاطل وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن نحو 300 جرام وقطعتي سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع وتولت النيابة التحقيق.
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