التصديري للحاصلات الزراعية: السعودية اطمأنت لإجراءات مصر لضمان سلامة صادرات الجوافة

كشف عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المملكة العربية السعودية قررت رفع الحظر عن وارداتها من الجوافة المصرية.



وأضاف دمرداش فى بيان له اليوم أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية رفعت الحظر المفروض على صادرات الجوافة بعد اطمئنانها للإجراءات التى اتخذتها مصر لضمان سلامة صادرات الجوافة خلال الفترة الماضية فى ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2017 والخاص بتنظيم العمليات التصديرية للحاصلات الزراعية والذى قام المجلس بتطبيقه على الصادرات من الجوافة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى.



وأشاد بتعاون مصدري الجوافة وتفهمهم لخطورة الموقف والتزامهم بمتطلبات القرار الوزارى ، مطالبا الجميع بالالتزام بالمعايير واستخدام المبيدات وفترة الأمان بين الرش والحصاد وشراء المبيدات من أماكن موثوق بها لضمان خلو المنتج من نسب المتبقيات.