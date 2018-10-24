الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

قال المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل، إن المزارع مظلوم لأنه يبيع البطاطس بسعر بخس، موضحا أن السبب فى ارتفاع اسعار هو الحلقات التى تنتقل فيها البطاطس من المزارع إلى المواطن.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المستهلك أيضًا مظلوم لانه يحصل على سلعة البطاطس بسعر مرتفع، وذلك بسبب التاجر.



وأشار إلى أن مصر تنتج ما بين 5-6 ملايين طن بطاطس فى العالم، وأن مصر تصدر ما يقرب من 850 ألف طن بطاطس للخارج.



وكشف أن بعض المساحات الزراعية التى كانت تزرع البطاطس فى الأعوام الماضية توقفت بسبب ظروف الجو.



وأكد أن الحد الأقصى لثمن كيلو البطاطس 3 جنيهات، موضحا أن سعر الكيلو وصل لـ 14 جنيها بما يفوق ثمنه 4 مرات وأوضح أن وزير الزراعة الاسبق يوسف والى منع تخزين البطاطس فى الثلاجات بعد شهر 10.

