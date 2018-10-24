ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:18 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل، إن المزارع مظلوم لأنه يبيع البطاطس بسعر بخس، موضحا أن السبب فى ارتفاع اسعار هو الحلقات التى تنتقل فيها البطاطس من المزارع إلى المواطن.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المستهلك أيضًا مظلوم لانه يحصل على سلعة البطاطس بسعر مرتفع، وذلك بسبب التاجر.

وأشار إلى أن مصر تنتج ما بين 5-6 ملايين طن بطاطس فى العالم، وأن مصر تصدر ما يقرب من 850 ألف طن بطاطس للخارج.

وكشف أن بعض المساحات الزراعية التى كانت تزرع البطاطس فى الأعوام الماضية توقفت بسبب ظروف الجو.

وأكد أن الحد الأقصى لثمن كيلو البطاطس 3 جنيهات، موضحا أن سعر الكيلو وصل لـ 14 جنيها بما يفوق ثمنه 4 مرات وأوضح أن وزير الزراعة الاسبق يوسف والى منع تخزين البطاطس فى الثلاجات بعد شهر 10.
loading...

ترشيحاتنا

من هو سيدي الغريب الذي سُميت السويس باسمه؟.. قاهر القرامطة

بشرة خير.. شركة سياحة روسية تعلن انطلاق أول رحلة إلى شرم الشيخ

اللتر منه بـ 10 ملايين دولار.. ولدغته فتاكة.. لماذا سم العقارب أغلى سائل في العالم؟

حسين الجسمي يبدع بأغنية يا أغلى اسم فى الوجود بحضور السيسي

هوس الهون النحاس وماكينة الخياطة السنجر وعش الخفافيش .. حلم المصريين للبحث عن الثراء

شاهد.. لحظة سقوط طائرة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أول تعليق من ترامب على واقعة الطرود المشبوهة ضد كلينتون وCNN وهجوم أوباما

المقاولون يقبل اعتذار نبيل ويتفق مع النحاس

بريطانيا تتخذ عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة قتل خاشقجي

شاهد.. صاعقة برقية تحرق كنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية

مباراة ليفربول اليوم .. وصول فريق الليفر لـ الأنفيلد بقيادة محمد صلاح.. صور

هيلاري كلينتون تحمل ترامب مسئولية إرسال طرود مشبوهة إلى منزلها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

فيديو

الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو
الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
حسين الجسمي يغني للسيسي في احتفالات أكتوبر..فيديو
أحمد موسي: محتكرو البطاطس رفعوا سعرها من 2 إلى 14 جنيها للكيلو
أحمد موسي يعرض تصريحات ولي العهد السعودي عن خاشقجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟