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فن

جوليا الشواشي تكشف تفاصيل تعاونها مع كريم عبد العزيز في نادي الرجال السري

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:29 ص
صدى البلد
كريم عاطف
قالت الفنانة جوليا الشواشي، إنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "نادي الرجال السري" مع النجم كريم عبد العزيز، والتى تجسد فيه شخصية فتاة تدعى "سارة"، والتى تظهر فى حياة كريم عبدالعزيز ثم تختفي فتتسبب فى عدد من الأزمات له. 

وأضافت "الشواشى"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنها تتمنى التمثيل مع الفنان كريم عبد العزيز منذ أن وطئت قدماها أرض مصر؛ لإعجابها الشديد بأعماله السينمائية التى تحمل كثيرًا من التفاصيل والقضايا الهامة وبطريقة كوميدية.

وتابعت الفنانة: "التمثيل أمام كريم عبدالعزيز كان حلمًا من أحلامي، وكنت أتمنى أن تطول مشاهدى معه فى الفيلم مثل نجمات كبار وقفن أمامه مثل منى زكى وغادة عادل".

وكشفت عن كواليس العمل مع كريم قائلةً: "استفدت كثيرًا بالتعاون معه حيث كان أول مشهد يجمعني به انتابتني حالة من التوتر وعدم التركيز ولكن كريم حرص على تهدئتي".

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