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تعليم

محمود صقر يعلن افتتاح الأكاديمية العربية الألمانية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:24 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور فيرينا ليبر أمين المتحف المصري ببرلين والباحث الرئيسي للأكاديمية العربية الألمانية في العلوم والانسانيات، الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي للأكاديمية العربية الألمانية للعلوم بمقر أكاديمية البحث العلمي، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة من قِبل كلا الأكاديميتين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في برلين في يوليو 2017.

وتهدف الأكاديمية إلى دعم التعاون المصري الألماني في مجال العلوم والتكنولوجيا بين العلماء الشباب في مصر وألمانيا والعالم العربي وبناء القدرات العلمية والأكاديمية، وإرساء المزيد من الشراكات المستدامة لتمهيد السبل لنقل المعرفة ونشر العلم، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة بين الشبكات العلمية القائمة وإعداد الأسس للتعاون العلمي المستقبلي.

وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على الفرص الكبيرة لتعميق الحوار العلمي بين مصر وألمانيا والتعاون الوثيق مع الأكاديمية العربية الألمانية في العلوم والانسانيات من خلال المكتب الإقليمي الجديد.
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