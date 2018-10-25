ناسا تلتقط صورا نادرة للجبل المكعب.. فيديو

Wow, it’s been amazing to see what a splash our photo of a tabular Antarctic iceberg, by #IceBridge’s Jeremy Harbeck, has made. Fly toward the berg with @NASAArmstrong's DC-8 forward camera. More: https://t.co/kADuUL455F pic.twitter.com/tm4Rydh8V3 — NASA ICE (@NASA_ICE) October 23, 2018

التقط باحثون في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، خلال رحلة بحثية الأسبوع الماضي، صورا لجبل جليدي غير مألوف يقع قبالة القطب الجنوبي.وذكرت قناة بي بي سي البريطانية أن الباحثين كانوا يريدون برحلتهم دعم تفسير جديد لتكوين الجبال الجليدية التى يشاع أنه يمكن رؤية عشرة في المئة فقط منها بينما تظل بقيتها تحت سطح البحر، ولكن الباحثين يعتقدون أن الجبال يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة مثل أن تكون مربعة ومثلثة.ونقلت القناة عن كيلي برانت الأستاذ في جامعه ميريلاند الأمريكية قوله إن هذه عينة لنوعية جبال غير مألوفة حيث أنها تبدو شبه مكعبة، وأضاف أنه يمكن تفسير ذلك بأن أطراف الجبل الجليدي لم تتآكل من تدافع الأمواج لهذا اتخذ الجبل شكلا مكعبا.