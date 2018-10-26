سيدات سلة الأهلي يلتقي النصر الإماراتي في البطولة العربية اليوم

يواجه فريق سيدات سلة النادي الأهلي في السادسة من مساء اليوم الجمعة نادي النصر الإماراتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية.



وتقام المباراة على صالة النادي الأوليمبي بالإسكندرية، حيث يمتلك الأهلي نقطتين بعدما تغلب على الفحيص الأردني في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية .



وفاز الأهلي على الفحيص الأردني بنتيجة٨٨ -٥٦ في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي في البطولة العربية.