وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن عدة صواريخ أُطلقت من قطاع غزة مساء اليوم الجمعة نحو مستوطنات "غلاف" غزة جنوب إسرائيل.



وأكدت وسائل إعلام عبرية سماع انفجارات في "غلاف" غزة، بعد دوي صافرات الإنذار، ونشرت مقاطع فيديو لمحاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ قالت إنها أُطلقت من غزة.



وذكرت القناة 14 العبرية أن "القبة الحديدية اعترضت 6 صواريخ، بينما سقط صاروخان".



يأتي ذلك بعدما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات اليوم الجمعة على نقاط رصد قالت إنها تابعة لـ "المقاومة" في مناطق "جباليا" و "البريج" و "الزيتون".



واندلعت تظاهرات على حدود غزة اليوم الجمعة أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات بالرصاص الحي.