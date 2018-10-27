ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب: أنا أسوأ شيء حدث لروسيا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2017، هو أسوأ شيء حدث لروسيا.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن ترامب قوله خلال تجمع انتخابي بولاية كارولاينا الشمالية: "أتعرفون ماذا سأقول لكم، فوزي في الانتخابات هو أسوأ شيء حدث لروسيا".

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، فإن التعايش مع روسيا، والتوافق مع الصين، وكوريا الشمالية، واليابان، جيد وليس سيئا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد عقدت اجتماعًا جيدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، على الرغم مما كان يحاول قوله في الصحافة".
loading...

ترشيحاتنا

قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية

وصفة عجيبة لضبط هرموناتك وعلاج تكيس المبايض

اقضي على مشاكل الهضم فى 3 أيام بهذا المشروب

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على خان يونس وشمال غزة

ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو

الأهلي يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لـ اليد

ملكة بريطانيا تتنازل عن العرش قريبا

إرادة من حديد.. متسابقة تزحف على الأرض رغم كسر قدمها للوصل لخط النهاية.. فيديو

حماية المستهلك: تسعيرة المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة بالعالم .. فيديو

من غير ضرب وصريخ.. 8 طرق فعالة لتأديب طفلك

علي جمعة يكشف عن أسهل طريقة لمحو كبائر الذنوب

تعرف على سر وضع ملك السعودية الردة على الطعام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

فيديو

كفر طهرمس في مأساة.. والأهالي: الميه بتيجى ساعة في اليوم
محامية: حب الرجل لـ امرأتين مرفوض .. فيديو
يرى الألحان بإحساسه ..عازف ناي كفيف يعزف بدون نوتة موسيقية.. فيديو
أستاذ طب نفسي: ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية بسبب السوشيال ميديا..فيديو
حفيد لاظوغلي يكشف لـ محمود سعد كيف أصبحت الأسرة من الأمراء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟