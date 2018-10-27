ترامب: أنا أسوأ شيء حدث لروسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2017، هو أسوأ شيء حدث لروسيا.



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن ترامب قوله خلال تجمع انتخابي بولاية كارولاينا الشمالية: "أتعرفون ماذا سأقول لكم، فوزي في الانتخابات هو أسوأ شيء حدث لروسيا".



وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، فإن التعايش مع روسيا، والتوافق مع الصين، وكوريا الشمالية، واليابان، جيد وليس سيئا".



وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد عقدت اجتماعًا جيدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، على الرغم مما كان يحاول قوله في الصحافة".