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محافظات

اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بـ جزيرة بلى ببنها

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:14 ص
اليوم .. صحة القليوبية
اليوم .. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بـ جزيرة بلى ببنها
إبراهيم الهوارى
تنظم مديرية الشئون الصحية بالقليوبية اليوم، السبت، قافلة طبية شاملة بقرية جزيرة بلى مركز بنها؛ وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها المديرية لأهالي المحافظة خاصة التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر أكتوبر الحالى لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرًا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغ 6 قوافل.

وأشار "الطباخ"، إلى القافلة الطبية بقرية جزيرة بلى بمركز بنها اليوم تضم تخصصات "الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والجلدية"، وسوف تقوم القافلة بالكشف على الحالات المرضية وصرف العلاج لهم بالمجان.

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