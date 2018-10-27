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أخبار العالم

إسرائيل تبرم أكبر صفقة طائرات عسكرية في تاريخها.. صور

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:35 م
سمر صالح
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم "السبت"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لتطوير المنظومة الجوية للجيش لمواجهة التحديات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن تل أبيب تبرم أكبر صفقة طائرات عسكرية بتاريخها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تشمل أنواعا عدة من الطائرات.

وأوضحت أن الصفقة تقدر بـ11 مليار دولار وتم عقدها مع شركة "بوينج" الأمريكية العملاقة، والتى تعتبر واحدة من أكبر الصفقات الدفاعية في تاريخ إسرائيل والتى تهدف لتطوير سرب الطائرات المتقادم.

وأشارت إلى أن صفقة المقاتلات تشمل "إف 15 آي إيه"، والمروحيات الناقلة "شينوك"، والطائرات "في 22" التي تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاهات، والطائرات "كي سي 46" التي تمول الطائرات الأخرى بالوقود.

وقال نائب رئيس شركة "بوينج" الأمريكية، التي تصنع هذه الأنواع من الطائرات، جين كانينجام "إسرائيل سوق له أهمية كبيرة بالنسبة لبوينج، ومصدر رئيسي للتكنولوجيا الحديثة".

وتابعت "جيروزاليم بوست" أن "بوينج" تنفق على أبحاث الدفاع في إسرائيل أكثر من 220 مليون دولار سنويا.

وأفادت "جيروزاليم بوست" أن الصفقة ستمول من اتفاقية مساعدات عسكرية تاريخية تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل وقعها الطرفان عام 2016، بقيمة 38 مليار دولار، علما أنها دخلت حيز التنفيذ في فبراير الماضي.
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