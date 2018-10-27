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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى تصادم ميكروباص وتوك توك بالدقهلية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:52 م
أحد المصابين
أحد المصابين
همت الحسينى
أصيب 3 أشخاص فى حادث تصام بين سياره ميكروباص وتوك توك  بأجا.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد عماد مهدى مأمور مركز شرطة اجا يفيد بحدوث تصادم بين  سيارة ميكروباص وتوك توك بموقف أجا الجديد ووجود مصابين.

وانتقل رجال المباحث والإسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة كل من الطالب محمد المتولي عويس ١٥ عاما من أبو صير غربيه وتم تحويله لمستشفى الطواريء بالمنصورة ومحمود السعيد ابو الفتوح ٣٠ عاما من كفر الشراقوة باجا مصابا بالرأس واليد والفخد وتم عمل الاسعافات الاولية له بمستشفى اجا وربيع معروف الصعيدي ٢٤  عاما من ابو صير غربيه مصاب بالساق واليد اليسرى وتم عمل الاسعافات اللازمة له بمستشفى اجا.

وبسؤال شهود العيان  اكدوا ان سيارة مكروباص حمراء تويوتا  بدون نمر قامت باصابة التوك توك والفرار من الموقع وجاري البحث عنها وعن السائق .

فيما توجه فريق ومدير الازمات والكوارث الدسوقي يوسف بمجلس مدينة اجا  برفقة سعد عبدالله مدير العلاقات العامة بالمجلس  للمستشفى للاطمئنان على المصابين ومتابعة وضعهم.
إصابة 3 أشخاص فى تصادم ميكروباص وتوك توك بالدقهلية
إصابة 3 أشخاص فى تصادم ميكروباص وتوك توك بالدقهلية
إصابة 3 أشخاص فى تصادم ميكروباص وتوك توك بالدقهلية
إصابة 3 أشخاص فى تصادم ميكروباص وتوك توك بالدقهلية
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