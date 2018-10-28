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أخبار العالم

إثيوبيا تفتتح سدا جديدا.. الأحد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:52 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
تشهد إثيوبيا، الأحد، افتتاح سد رب الذي تأخر بسبب تعرضه لبعض المشكلات، فيما أعلن مكتب المشاركة الإثيوبى بين القطاعين العام والخاص عن إنشاء 14 مشروعا بتكلفة 7 مليارات دولار، من بينها مشروعات لتوليد كهرباء بقدرة 469 ميجاوات.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، بني السد بولاية أمهرا جنوب منطقة غوندر، ويصل طوله 800 متر وارتفاعه 73.5 متر وتكلف بناءه 4.6 مليار بر (عملة إثيوبيا).

ويستوعب السد 234 مليون متر مكعب من المياه ما يمكنه من ري 20 ألف هكتار من الأراضي، وكذلك يستطيع المزارعون إنتاج محاصليهم ثلاث مرات في السنة.
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