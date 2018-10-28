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أخبار العالم

رويترز: مالك نادي ليستر سيتي ونجلته كانا على متن الطائرة المحطمة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:11 م
مالك نادي ليستر سيتي
مالك نادي ليستر سيتي
رويترز
قلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن فيكاي سريفادهانا برابا مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي وابنته كانا ضمن خمسة أشخاص على متن الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت ليل السبت.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد تفاصيل عن نجاة أي شخص ممن كانوا على متن الطائرة، موضحا أن نجلة فيكاي كانت ضمن الموجودين في الهليكوبتر إلى جانب طيّارين اثنين وشخص خامس لم يتم معرفة هويته بشكل فوري.

يذكر أن طائرة مالك نادي ليستر سيتي قد سقطت في مرأب للسيارات، السبت، بالقرب من استاد كينج باور وتضاربت الأنباء حول وجود مالك النادي على متنها.
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