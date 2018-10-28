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رياضة

برزنتيشن تقدم رعاة الأهلي الجدد في حفل أسطوري 15 نوفمبر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
ريهام بكير
قررت شركة برزنتيشن سبورتس الشريك التسويقي للنادي الأهلي، الكشف بشكل رسمي عن الرعاة الجدد للنادي الأهلي في حفل أسطورى يوم 15 نوفمبر في حفل كبير.

ونجحت الشركة في الحصول على الحقوق التسويقية للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي حضره محمد كامل رئيس مجلس إدارة بريزنتيشن، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وأعضاء مجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن تقيم شركة برزنتيشن مؤتمرا صحفيا يوم 15 نوفمبر قبل الحفل الكبير للكشف عن الرعاة الجدد، بعد الانتهاء من كافة الاتفاقات مع كل الرعاة، حيث سيتم الكشف عن تلك التفاصيل بالمؤتمر الصحفي الذي يقام على هامش الحفل، والذي وعد مسئولو برزنتيشن بأن يكون حفلا أسطوريا يحتوي العديد من المفاجآت بما يليق بمكانة الأهلي العظيمة وجماهيريته وتاريخه الكبير، ويعبر عن قيمة الشركة الرائدة في مجال الاستثمار الرياضي في مصر والمنطقة.

وأكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورتس أنه رغم الانتهاء بشكل كبير من الاتفاق مع الرعاة الجدد وتوقيع معظم العقود، إلا أنه استجاب لرغبة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تأجيل الإعلان لحين الانتهاء من معترك النهائي الأفريقي الذي يسعى الأهلي ومجلسه وجماهيره للفوز به للمرة التاسعة في تاريخه، وتوجيه كل التركيز لدعم الفريق فقط دون أي أحداث كبيرة أخرى مثل هذه المناسبة وهذا الحفل الكبير الذي يجب أن يحصل على الاهتمام الذي يستحقه.
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