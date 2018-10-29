ترامب يحتفل مع الأطفال بالهالوين داخل البيت الأبيض.. فيديو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو وصورا لاحتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا بعيد الهالوين داخل البيت الأبيض.



وظهر ترامب وهو يداعب أطفال موظفي البيت الأبيض، الذين جاءوا إلى هناك للاحتفال بالهالوين، وارتدوا بعضهم ملابس فرعونية، وذلك ضمن الاحتفالات بعيد الهالوين.



ووزع ترامب الحلوى والشكولاتة على الأطفال المشاركين في الاحتفالية، التي اعتاد البيت الأبيض تنظيمها كل عام.



وفى المقابل لقى الأمر هجوما شنيعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تزامن احتفال ترامب بالهالوين مع الهجوم الذي تعرض له معبد يهودي وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



