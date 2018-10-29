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أخبار البلد

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالشرقية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:41 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع و محمد مرسي
يزور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة الشرقية اليوم، يرافقه وزراء "الصحة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم"، ود. ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتفقد عدد من مشروعات الخدمية والتنموية، الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة المشروعات وتقييم الأداء والإسراع بمعدلات التنفيذ لدخولها الخدمة.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة محطة مياه مشتول السوق التي تقدر طاقتها الإنتاجية بـ٩٦ ألف متر مكعب يوميًا، وقدرت تكلفتها بـ٣٢٠ مليون جنيه، ويستفيد منها ٧٠٠ ألف مواطن بمدينة مشتول السوق، و١٤ قرية تابعة لها، كما يتفقد مستشفى طوارئ بلبيس والتي تكلفت ٣٠ مليون جنيه، ويساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء على المستشفيات المركزية والعامة.

ويتفقد رئيس الوزراء، العمل بكوبري شرويدة بمدخل مدينة الزقازيق، والجاري إنشاؤه بتكلفة ١٨٦مليون جنيه، للقضاء على مشكلة الاختناقات المرورية، فضلا عن تفقد سير الأعمال بتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الزقازيق، والتي تقدر طاقتها الاستيعابية بـ٩٢ ألف متر مكعب يوميًا، وتصل تكلفتها إلى ٤٠٠ مليون جنيه.

كما يتفقد العمل بنفق عرابي للسيارات والذي يربط بين شرق وغرب الزقازيق لفك الاختناقات المرورية ويقدر تكلفته بـ١٠٠ مليون جنيه، ومدرسة المتفوقين بمدينة الزقازيق.

ويتفقد دار التربية للبنين بمدينة الزقازيق، والذي تم تطويره بمبلغ ١٦مليون جنيه بتمويل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار برامج حماية الأطفال بلا مأوى، ومتابعة سير العمل بمستشفى كبد ههيا، والذي تم اعتماد ٩٢ مليون جنيه له لدفع عجلة العمل به، فضلا عن زيارة محطة مياه أبو كبير و البكارشة بمركز الحسينية، حيث تساهمان في حل مشكلة المياه.
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