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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد استاد الزقازيق

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:01 م
صدى البلد
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للشرقية اليوم، استاد الزقازيق الرياضي، الذي تم إنشاؤه عام 1959، للتعرف على الاحتياجات اللازمة للتطوير، ورفع كفاءة هذه المنشأة الرياضية الهامة، والاستفادة مما تضمه من إمكانات، بما يخدم الشباب بالمحافظة ويساهم في رعاية قدراتهم وطاقاتهم، ورافقه في الجولة وزراء: التضامن الاجتماعي، التموين، التنمية المحلية، الزراعة، والشباب والرياضة، والمحافظ.

وقال وزير الشباب والرياضة: يوجد بالاستاد ملعب كرة قدم رئيسي، وملعب ثلاثي، إلى جانب صالة لياقة بدنية، وصالة للمنازلات، وحمامات سباحة، وفندق للرياضيين، ووحدة للطب الرياضي، كما أن هناك مقصورة رئيسية تحت الانشاء، ومدرجات درجة ثانية ومدرجات درجة ثالثة تسع حوالي 6 آلاف متفرج.

وتعرف رئيس الوزراء على أعمال التطوير المطلوبة، والتي تتضمن إنشاء خط صرف رئيسي للمنشأة الرياضية، وإحلال وتجديد أرضية الملعب وإعادة تنجيله مع عمل شبكة ري وصرف، وتغطية المضمار المحيط بالملعب بالترتان، وانشاء ابراج الانارة الخاصة بالملعب وكل مشتملاتها، ورفع كفاءة المدرجات بكامل الاستاد، وغيرها.

كما تفقد حمام السباحة الذي بدأ العمل به عام 1990، بمساحة 50م x 25م، وتعرف على احتياجات التطوير، كما تعرف على احتياجات رفع كفاءة صالة اللياقة البدنية، وكلف بالعمل على تشغيل المنشآت الجاهزة، والبدء في التطوير من الموارد الذاتية للوزارة.

وخلال جولته بالاستاد لعب الدكتور مصطفى مدبولي تنس الطاولة مع طفلة من لاعبات تنس الطاولة، اللاتي يتم تدريبهن، وشجعهن جميعا على ممارسة الرياضة، والتفوق فيها.
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