أمين الفتوى يوضح حكم إخراج الصدقة على روح أكثر من متوفى

وجهت متصلة سؤالا للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، تقول فيه: "هل يجوز إخراج الصدقة بنية أكثر من شخص، حيث أريد إخراج صدقة عن أبي وأمي وزوجي؟".



رد قائلا: "نعم يجوز إخراجها على المطلق، كأن تقولي هذه الصدقة عن أمي وأبي وزوجي وهذا هو الأفضل، ويجوز تحديد المبلغ عن كل شخص كأن تقولي 5 جنيهات عن أمي ومثلها عن أبي وأخرى عن زوجي وهكذا ولا حرج في ذلك".



وتابع: يجوز لمخرج الصدقة أن يجمع فى نيته بين خيري الدنيا والآخرة، ويخرجها للفقراء ثم لما يريد أن يتحقق له لأن فضل الله واسع.