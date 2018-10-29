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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم إخراج الصدقة على روح أكثر من متوفى

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
وجهت متصلة سؤالا للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، تقول فيه: "هل يجوز إخراج الصدقة بنية أكثر من شخص، حيث أريد إخراج صدقة عن أبي وأمي وزوجي؟".

رد قائلا: "نعم يجوز إخراجها على المطلق، كأن تقولي هذه الصدقة عن أمي وأبي وزوجي وهذا هو الأفضل، ويجوز تحديد المبلغ عن كل شخص كأن تقولي 5 جنيهات عن أمي ومثلها عن أبي وأخرى عن زوجي وهكذا ولا حرج في ذلك".

وتابع: يجوز لمخرج الصدقة أن يجمع فى نيته بين خيري الدنيا والآخرة، ويخرجها للفقراء ثم لما يريد أن يتحقق له لأن فضل الله واسع.
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