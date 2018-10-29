هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

أجرى الفنان الكبير هاني شاكر، مساء اليوم، بدار الأوبرا، بروفات حفله الغنائي المنتظر بمهرجان الموسيقى العربية بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.



ومن المقرر أن يشدو شاكر خلال الحفل بعدد من أغنياته القديمة منها "حكم الهوى"، و"عاشق يا إسكندرية" وامرك والمفروض وانت ماشي في مصر وبعد حبك.



يذكر أن "شاكر" سيفتتح حفلات المهرجان بالإسكندرية يوم الخميس المقبل.

