عفيفي يوصي الوعاظ بالاقتراب من الناس ودعم الترابط المجتمعي فيما بينهم

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي صباح اليوم بعض أعضاء القوافل التوعوية المتوجهة إلى: حلايب و شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، أسيوط، والجيزة وأبو سمبل، والتي تستمر فعالياتها حتى الثلاثاء القادم.



وأكد الأمين العام خلال لقائه أعضاء القوافل أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر، حريص على الاندماج مع الناس، لدعم الترابط المجتمعي، والحفاظ على الهوية، وزيادة الوعي لدى الأفراد، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، والتي لها طبيعة خاصة، نظرًا لما تمثله من أهمية كبيرة في حماية وحفظ الأمن والأمان للدولة ضد أعداء الوطن الذين يتربصون به في كل وقت.



كما أوصى الأمين العام أعضاء القوافل، خلال لقائه بهم، بأهمية تبسيط المعاني للناس، والاقتراب منهم، وكسب مودتهم، والاستماع إلى أسئلتهم ومشاكلهم والرد عليها، بما يحقق الأهداف الأساسية من توجيه تلك القوافل، مع بيان سماحة ويسر الدين الإسلامي البعيد كل البعد عن الغلو والتشدد، وبيان أهمية الوطن، والحفاظ على أراضيه، والتضحية في سبيله، والعمل على رفعة شأنه في جميع المجالات، وبث الأمل في نفوس الناس، من خلال بيان الجهود الملموسة التي تقوم بها الدولة والقوات المسلحة في جميع المجالات.