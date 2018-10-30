ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

عفيفي يوصي الوعاظ بالاقتراب من الناس ودعم الترابط المجتمعي فيما بينهم

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
محمد شحتة
التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي صباح اليوم بعض أعضاء القوافل التوعوية المتوجهة إلى: حلايب و شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، أسيوط، والجيزة وأبو سمبل، والتي تستمر فعالياتها حتى الثلاثاء القادم.

وأكد الأمين العام خلال لقائه أعضاء القوافل أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر، حريص على الاندماج مع الناس، لدعم الترابط المجتمعي، والحفاظ على الهوية، وزيادة الوعي لدى الأفراد، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، والتي لها طبيعة خاصة، نظرًا لما تمثله من أهمية كبيرة في حماية وحفظ الأمن والأمان للدولة ضد أعداء الوطن الذين يتربصون به في كل وقت.

كما أوصى الأمين العام أعضاء القوافل، خلال لقائه بهم، بأهمية تبسيط المعاني للناس، والاقتراب منهم، وكسب مودتهم، والاستماع إلى أسئلتهم ومشاكلهم والرد عليها، بما يحقق الأهداف الأساسية من توجيه تلك القوافل، مع بيان سماحة ويسر الدين الإسلامي البعيد كل البعد عن الغلو والتشدد، وبيان أهمية الوطن، والحفاظ على أراضيه، والتضحية في سبيله، والعمل على رفعة شأنه في جميع المجالات، وبث الأمل في نفوس الناس، من خلال بيان الجهود الملموسة التي تقوم بها الدولة والقوات المسلحة في جميع المجالات.
loading...

ترشيحاتنا

القضاة يطالب وزير الداخلية بزيادة تأمين المحاكم

وزراء أوغندا يتركون رئيسهم يواجه أفعى خلال إلقائه خطابا للشعب

خناقة بين مندوب أحد أندية سوهاج وممثل الطيران في عمومية اتحاد الكرة

خالد مرتجي يوجه رسالة تهنئة مؤثرة لـ محمود الخطيب

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

هاني الناظر يحذر من تناول مجموعة البرد المنتشرة بالصيدليات..فيديو

الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن

نيللى كريم تكشف حقيقة زواجها من أحد أصدقائها..فيديو

طالب يعتدى على مدرسه بسبب تعنيفه لعدم التزامه بحضور الطابور

محمد رشاد يستعد لطرح أغنية إحساسى

للمرة الثانية.. النائب العام السعودي يلتقي نظيره التركي لبحث قضية خاشقجي

بريانكا شوبرا تقيم ليلة حنة على الطريقة الهندية قبل زواجها ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

فيديو

رئيس جنوب أفريقيا يدعو للاستثمار في القارة الأفريقية.. فيديو
شاهد.. سعوديون يحتفلون بالـ هالووين في الرياض
نيللى كريم تكشف حقيقة زواجها من أحد أصدقائها..فيديو
شاهد.. إعصار يدمر أسقف المنازل وأعمدة الإنارة في الفلبين
شاهد.. إندونيسيا تبحث تحت الماء عن ضحايا الطائرة المنكوبة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟