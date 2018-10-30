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منوعات

مصارع شهير يعلن عن تحدٍ جديد في السعودية.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
كريم جمال
كشف نجم المصارعة الأمريكي الشهير ذا ميز عن تحدٍ جديد فى المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أنه ينوي التغلب في المباراة الجماعية التي تحمل عنوان "كأس العالم"، ضمن فعاليات مهرجان "Crown Jewel" أو "الجوهرة الملكية"، والمقام في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر.

كما شارك الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة السعودية على "تويتر"، تحدي ذا ميز في "الجوهرة الملكية"، باستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

وهو ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل الماضي.


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