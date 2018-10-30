مصارع شهير يعلن عن تحدٍ جديد في السعودية.. فيديو





وأضاف أنه ينوي التغلب في المباراة الجماعية التي تحمل عنوان "كأس العالم"، ضمن فعاليات مهرجان "Crown Jewel" أو "الجوهرة الملكية"، والمقام في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر.



كما شارك الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة السعودية على "تويتر"، تحدي ذا ميز في "الجوهرة الملكية"، باستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.



وهو ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل الماضي.









🎥🤼‍♂️ ذا ميز (The Miz) يتحدى الجميع في الحدث العالمي المقام في الرياض الجمعة القادمة #كراون_جول_السعودية #WWECrownJewel pic.twitter.com/RQqDBSQGPX — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 30, 2018

كشف نجم المصارعة الأمريكي الشهير ذا ميز عن تحدٍ جديد فى المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة المقبل.