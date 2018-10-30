صرف تعويضات لـ 119 مزارعا متضررا بسيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء المستحقين للتعويضات المالية من أصحاب المزارع المتضررة، بمدن وقرى المحافظة.



قال بيان صادر عن المحافظة أن عدد المستحقين يبلغ عددهم 119 فردا من أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزي العريش «توطين» والشيخ زويد بمناطق الخروبة، الجورة وأبو الفيتة.



كما تم عرض أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات عن مركز العريش «توطين»، بعد فحص ومراجعة ملفاتهم في ضوء ما ورد بقواعد الصرف، وكذلك مركز الشيخ زويد، ومنطقة الخروبة، ومنطقة الجورة، ومنطقة أبو الفيتة، وتخصيص مدة 15 يوما للطعن.