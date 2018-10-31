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أخبار البلد

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل وزيري الخارجية والداخلية الألمانيين

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:29 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والداخلية هورست زيهوفر كل على حدة.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات، التي سيجريها الرئيس السيسي مع الوزيرين، دعم علاقات التعاون بين مصر وألمانيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الأمنية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، وفِي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
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اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل وزيري الخارجية والداخلية الألمانيين

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