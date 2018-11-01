زحام كبير على منفذ بيع تذاكر مباراة الأهلي والترجي

شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي، في دور الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا زحاما شديدا من جانب الجمهور الذين توافدوا عليها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.



وشهد محيط الاستاد توافد المئات من جمهور النادي الأهلي للحصول على تذكرة وذلك منذ فجر اليوم وقبل ساعات من فتح المنافذ في التاسعة من صباح اليوم، الخميس.



كان النادي الأهلى قد أعلن إنه تمت طباعة 60 ألف تذكرة لمباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى المحدد لها غدا الجمعة، تم طرح 30 ألف تذكرة منها عبر نظام الحجز "أون لاين" الذى يجرى الآن، أما بقية العدد سيكون مخصصا لأعضاء النادى فى الفروع الثلاثة من خلال منافذ داخل الفروع، بالإضافة إلى منفذ بيع باستاد الإسكندرية بموجب بطاقة الرقم القومى.