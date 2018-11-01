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حوادث

جهود مكثفة لضبط قاتل زوجته بالشرقية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
تكثف الأجهزة الأمنية بقسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، جهودها لضبط الزوج المتهم بقتل زوجته بمنطقة الحناوى ناحية شارع فاروق.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بالعثور على "أميرة ا" ربة منزل- 28 سنة، جثة هامدة داخل منزل زوجها بمنطقة الحناوي ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق.

وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة مسجاة داخل المنزل غارقة في دمائها متأثرة بإصابتها بطعنات نافذة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "أيمن ع" 32 سنة، وأنه قام باصطحاب أبنائهم إلى منزل والده، ثم عاد إلى منزله وقام بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض وفر هربًا.
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