سائق يمزق جسد زميله للخلاف على أولوية المرور بمدينة نصر

شهدت مدينة نصر جريمة قتل بشعه عندما مزق سائق جسد زميله للخلاف على اولوية المرور وتمكن رجال الامن من ضبط المتهم وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.



وكان المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، قد تلقى إشارة من مستشفى باستقبالها سائق (مصاب بجرح نافذ بالقفص الصدري، وأخر بالرقبة) وتوفى فور وصوله



بالانتقال والفحص تبين من تحريات الرائد محمد السيسي معاون مباحث القسم حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وسائق بسبب أولوية تحميل الركاب وقيام الأخير بكسر مرآة الميكروباص قيادة المجني عليه تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح ابيض " مطواة " محدثا إصابته.



تمكن رجال الأمن بإشراف العميد محمود هندى رئيس قطاع شرق القاهرة من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ابيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الجريمة.

