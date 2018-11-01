إحباط تهريب 317 عبوة مكمل غذائى و740 عبوة عدسات لاصقة بجمارك بورسعيد

أحبطت إدارة الفحص بالأشعة بجمارك بورسعيد برئاسة ممدوح الموجي، مدير إدارة الفحص بالأشعة، بالتنسيق مع مباحث جمرك بورسعيد، عملية تهريب كمية من المكملات الغذائية والعدسات اللاصقة والشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



كانت مباحث جمرك بورسعيد حررت إخبارية لاشتباهها في وجود أصناف مخالفة ومناشئ مختلفة وزيادة في الأعداد والمقادير عما هو مدرج بالمستندات بمشمول الحاوية رقم TEMU1848590 القادمة من الصين والصنف الوارد عبارة عن غسالات نصف أتوماتيك.



وتم تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة لكشف ومعاينة الحاوية وتبين وجود 317 عبوة مكمل غذائى و740 عبوة عدسات لاصقة و427 شيشة إلكترونية و369 مبسم شيشة إلكترونية و24 مبسم شيشة إلكترونية و15 360 كويل لزوم تانك الشيشة الإلكترونية مخبأة داخل الغسالات.



وبالعرض على يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة.



