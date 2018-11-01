مقتل 4 من القوات السورية على أيدي متطرفي هيئة تحرير الشام في إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 4 عناصر من القوات السورية في هجوم شنه متطرفون في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.



وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن المرصد، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، "إن متطرفي هيئة تحرير الشام شنوا هجوما ضد موقف لقوات النظام في منطقة أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي؛ ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من قوات النظام، كما قتل عنصر من هيئة تحرير الشام قبل تراجعها".



وأشار عبد الرحمن إلى "استمرار القصف المتبادل بين الطرفين داخل المنطقة المنزوعة السلاح".



وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم، وقوع اشتباكات عنيفة داخل المنطقة منزوعة السلاح فجر اليوم"، لافتا إلى أن "مجموعة من مسلحي "جيش أبو بكر الصديق" التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، هاجمت مواقع للقوات الحكومية في منطقة وادي المزروعي بمحور الكتيبة المهجورة".